50 000+ клиентов уже выбрали Макхост
Ваш сайт заблокирован или еще не активировался

Дополнительная информация для владельца сайта предоставляется по запросу в поддержку

Премиальное оборудование
на SSD
Мы используем оборудование Dell. Только SSD диски.
Лучшие специалисты
24/7
Наши специалисты готовы 24/7 для решения самых сложных ваших задач.
Перенос сайтов
от других
хостеров
Бесплатно перенесем ваши сайты с другого хостинга. Начислим месяц бесплатно!
Безопасность
данных

Мы используем CloudLinux и CageFS, что гарантирует изоляцию ваших данных от других пользователей.
Собственная
хостинг-панель

Мы используем панель собственной разработки, что позволяет удобно управлять своими сайтами.
Акции и бонусы


Мы регулярно проводим акции и раздаем бонусы.

Разместите свой сайт в Макхосте

Виртуальный хостинг
от 79 a
CMS хостинг
от 615 a
VPS хостинг
от 879 a