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Премиальное оборудование
на SSD
Мы используем оборудование Dell. Только SSD диски.
Лучшие специалисты
24/7
Наши специалисты готовы 24/7 для решения самых сложных ваших задач.
Перенос сайтов
от других
хостеров
Бесплатно перенесем ваши сайты с другого хостинга. Начислим месяц бесплатно!
Безопасность
данных
Мы используем CloudLinux и CageFS, что гарантирует изоляцию ваших данных от других пользователей.
Собственная
хостинг-панель
Мы используем панель собственной разработки, что позволяет удобно управлять своими сайтами.
Акции и бонусы
Мы регулярно проводим акции
и раздаем бонусы.